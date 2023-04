WIN SPORTS

3.30 p.m.: fútbol femenino, La Equidad vs. Pereira

7:40 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. Aguilas Doradas

ESPN 2

1.45 p.m.: fútbol de Italia, Hellas vs. Bolonia

DIRECTV

2 p.m.: fútbol de España, Español vs. Cádiz



ESPN

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Southampton

6 p.m.: NBA, Atlanta vs. Boston



TYC

6.30 p.m.: fútbol de Argentina, Colón vs. Vélez



STAR +

2 p.m.: fútbol de Francia, Angers vs. PSG



Deportes