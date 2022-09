WIN SPORTS

5:30 pm.: Primera B, Leones vs. Fortaleza

7:40 p.m.: Chicó vs. Atlético

ESPN EXTRA

2 p.m.: fútbol de España, Celta vs. Cádiz



STAR +

6:55 a.m.: práctica del GP de Países bajos de F-1.

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, West Bromwich vs. Burnley

6 p.m.: Grandes Ligas, Tampa Bay vs. Yankees



ESPN

8:30 a.m.: etapa de la Vuelta a España



ESPN 2

10 a.m.: jornada del US Open



TYC

5 p.m.: fútbol de Argentina, Patronato vs. Unión Santa Fe

7:30 p.m.: Rosario Central vs. Talleres de Córdoba





Deportes