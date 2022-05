DIRECTV

8 a.m.: etapa del Giro de Italia

2 p.m.: fútbol de España, Rayo Vallecano vs. Levante

ESPN

2 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Betis



STAR +

6:55 a.m.: práctica oficial de la Fórmula 1, GP de España

9:50 a.m.: práctica oficial de la Fórmula 1, GP de España

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Torino vs. Roma

6 p.m.: Grandes Ligas, Yankees vs. Medias Blancas



CANAL CARACOL

8:30 a.m.: etapa del Giro de Italia

MARCA CLARO

7:30 p.m.: etapa de la Vuelta a Burgos femenina



ESPN 2

2 p.m.: jornada del PGA Championship



WIN SPORTS

11 a.m.: Liga de Baloncesto, Caribbean vs. Titanes



Deportes