WIN SPORTS

4 p.m.: primera B, Tigres vs. Real Cartagena

6 p.m.: Llaneros vs. Quindío

8:05 p.m.: fútbol colombiano, Alianza Petrolera vs. Jaguares

ESPN 2

4 a.m.: jornada del Masters de Montecarlo

2 p.m.: fútbol de España. Rayo Vallecano vs. Osasuna



STAR +

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Cremonese vs. Empoli

1:45 p.m.: Spezia va. Lazio

2 p.m.: fútbol de Francia, Toulouse vs. Lyon



ESPN 4

1.30 p.m.: fútbol de Alemania, Schalke 04 vs. Herta



TYC

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Rafaela vs. Aldosivi



DIRECTV

7:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Sicilia



Deportes