Programación deportiva para el viernes 13 de octubre

WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. Unión Magdalena

8:10 p.m.: Once Caldas vs. Jaguares

STAR +

1:45 p.m.: amistoso, Inglaterra vs. Australia

1:45 p.m.: eliminatoria Eurocopa 2024, Portugal vs. Eslovaquia

8 p.m.: prácticas GP de Moto GP de Indonesia



TYC

3 p.m: fútbol de Argentina, Huracán vs. Estudiantes



ESPN

1:45 p.m.: eliminatoria Eurocopa 2024, Holanda vs. Francia



ESPN 2

1:45 p.m.: eliminatoria Eurocopa 2024, Austria vs. Bélgica

9 p.m.: NBA, Lakers vs. Golden State



ESPN 3

7 a.m.: jornada del ATP de Shangái



Deportes