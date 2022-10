WIN SPORTS

2 p.m.: fútbol colombiano, Cortuluá vs. Bucaramanga

4:05 p.m.: Jaguares vs.

6:10 p.m.: Primera B, Atlético vs. Cúcuta

8:15 p.m.: Aguilas Doradas vs Tolima

WIN SPORTS +

6:10 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Millonarios



DIRECTV

3 p.m.: final de la Copa Suramericana, Sao Paulo vs. Independiente del Valle



ESPN 2

8 a.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Torino

11:30 a.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Atlético de Madrid

ESPN 3

11 a.m.: Mundial de voleibol, Colombia vs. República Checa

2 p.m.: fútbol de España, Mallorca vs. Barcelona



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Tottenham

9 a.m.: Liverpool vs. Brighton

11 a.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Roma

2 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Niza



STAR +

7:55 a.m.: Fórmula 1, clasificación GP de Singapur

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. Everton

1 p.m.: fútbol de Brasil, Mineiro vs. Fluminense

1 p.m.: Internacional vs. Santos

5 p.m.: Flamengo vs. Bragantino



ESPN 4

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Eintracht vs. Unión Berlin



Deportes