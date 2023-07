ESPN 2

9:15 a.m.: amistoso, Inglaterra vs. Portugal

STAR +

11 a.m.: ATP 250 de Mallorca

2 p.m.: fútbol de Brasil, Sao Paulo vs. Corinthians

5:30 p.m.: Bahía vs. Gremio

5:30 p.m.: Flamengo vs. Fortaleza

6:30 p.m.: Copa de Oro, Cuba vs. Guadalupe

8:30 p.m.: Guatemala vs. Canadá





ESPN

5:20 a.m.: etapa del Tour de Francia

1 p.m.: fútbol argentino, Barracas vs. River Plate



TYC

5:30 p.m.: fútbol argentino, San Lorenzo vs. Rosario Central

7:30 p.m.: Talleres vs. Godoy Cruz