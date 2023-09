WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Chicó

6:10 p.m.: Junior vs. Unión Magdalena

8:20 p.m.: Medellín vs. Nacional

WIN SPORTS

2 p.m.: Primera B, Cortuluá vs. Orsomarso



ESPN

5:45 a.m.: etapa de la Vuelta a España

8 a.m.: clasificatorio a la Eurocopa, Azerbaiyán vs. Bélgica

11 a.m.: clasificatorio a la Eurocopa, Ucrania vs. Inglaterra

1:45 p.m.: amistoso, Alemania vs. Japón



STAR +

1:45 p.m.: clasificatorio a la Eurocopa, Macedonia vs. Italia



ESPN 2

3 p.m.: US Open, final femenina