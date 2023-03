WIN SPORTS +

2 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Petrolera

4:10 p.m.: Envigado vs. Santa Fe

6:20 p.m.: Unión Magdalena vs. Jaguares

8:30 p.m.: Medellín vs. Águilas



DIRECTV

8:30 a.m.: ciclismo, Strade Bianche

3 p.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Sevilla



STAR +

8 a.m.: fútbol de Italia, Monza vs. Empoli

9:55 a.m.: clasificación, Fórmula 1, Gran Premio de Bahrain

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Chelsea vs. Leeds

10 a.m.: Aston Villa vs. Crystal Palace

10 a.m.: Wolves vs. Tottenham

3 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Nantes



ESPN 2

12 m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Udinese



ESPN

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Newcastle

10 a.m.: Arsenal vs. Bournemounth

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Fiorentina vs. Milan



TYC

3 p.m.: fútbol de Argentina, Gimnasia vs, Colón



ESPN 3

10 a.m.: ATP 500 de Dubai

9:50 p.m.: ATP 500 de Acapulco



ESPN EXTRA

8.30 p.m.: NBA, Milwaukee vs. Filadelfia



