CLARO SPORTS

8:30 a.m.: Clásica de San Sebastián.



WIN SPORTS

2 p.m.: fútbol colombiano, Medellín vs. Cortuluá

405 p.m.: Jaguares vs. Alianza Petrolera

WIN SPORTS +

7 p.m.: Copa América Femenina, Colombia vs. Brasil



STAR +

8:55 a.m.: clasificación, GP de Hungría de Fórmula 1

11 a.m.: amistoso, Rennes vs. Aston Villa

1:15 p.m.: Tottenham vs. Roma

1:20 p.m.: Inter vs. Lyon

2:30 p.m.: fútbol de Brasil, Goias vs. Curitiba

2:30 p.m.: Ceará vs. Palmeiras

5 p.m.: Corinthians vs. Botafogo

6:30 p.m.: Flamengo vs. GO

9:05 p.m.: fútbol de México, Puebla vs. San Luis



DIRECTV

7 p.m.: Copa América Femenina, Colombia vs. Brasil

9 p.m.: amistoso, Real Madrid vs. Juventus



ESPN

11 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Manchester City



TYC

1:30 p.m.: Fútbol de Argentina, Argentinos Juniors vs. San Lorenzo

4 p.m.: Estudiantes vs. Banfield

6:30 p.m.: Tucumán vs. Newell’s



ESPN 2

fútbol de Alemania, Leipzig vs. Bayern Múnich



