WIN SPORTS

2 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Bucaramanga

6 p.m.: baloncesto, Tigrillos vs. Titanes

8:10 p.m.: fútbol colombiano, Tolima vs. Cortuluá

WIN SPORTS +

4:05 p.m.: fútbol colombiano, Medellín vs. Nacional

6:10 p.m.: Santa Fe vs. Jaguares



DIRECTV

9:15 a.m.: fútbol de España. Real Madrid vs. Español



STAR +

7:30 a.m.: fútbol de Italia, Cagliari vs. Hellas

8:20 a.m.: fútbol de Alemania, Mainz vs. Bayern Múnich

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Southampton vs. Crystal Palace



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Newcastle vs. Liverpool

8:50 a.m.: Aston Villa vs. Norwich

11:30 a.m.: Leeds vs. Manchester City

2 p.m.: fútbol de España, Bilbao vs. Atlético de Madrid

5 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Barrancas

7:30 p.m.: Sarmiento vs. River Plate



ESPN 3

7 a.m.: GP de España de Moto GP, clasificaciones

8 a.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Sassuolo

9:30 a.m.: jornada del Rugby Tor 14 de Francia.



ESPN 4

9 a.m.: etapa de la Vuelta a Romandía



ESPN 2

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Borussia Dortmund vs. Bochum

12 m.: jornada del PGA Tour de México.



Deportes