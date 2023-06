WIN SPORTS +

6:05 p.m.: fútbol colombiano, Medellín vs. Boyacá Chicó

8:15 p.m.: Millonarios vs. América

ESPN 3

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Torino vs. Inter



STAR +

8:55 a.m.: clasificación, GP de España de Fórmula 1

2 p.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Lazio

2 p.m.: Cremonese vs. Salernitana

5.30 p.m.: fútbol de Brasil, Cruzeiro vs. Mineiro

7 p.m.: Santos vs. Internacional



ESPN

9 a.m.: FA Cup final, Manchester City vs. Manchester United

2 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Clermont



DIRECTV

12.30 p.m.: Mundial Sub-0, Israel vs. Brasil

4 p.m.: Colombia vs. Italia



CANAL RCN

4 p.m.: Mundial Sub-20, Colombia vs. Italia



CANAL CARACOL

4 p.m.: Mundial Sub-20, Colombia vs. Italia



ESPN 4

2.30 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Defensa y Justicia



ESPN 3

1:30 p.m.: jornada de Roland Garros



