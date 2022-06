WIN SPORTS +

5:15 p.m..: fútbol colombiano, Nacional vs. Bucaramanga

7:30 p.m.: Junior vs. Millonarios

WIN SPORTS

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia



ESPN 2

7 a.m. Torneo Maurice Revello, Arabia Saudí vs. Panamá

10:30 a.m.: Francia vs. Argentina



ESPN

11 a.m.: Uefa Nations League, Hungría vs. Inglaterra

1 p.m.: Italia vs. Alemania



TYC

10 a.m.: fútbol de Argetina, Yucumán vs. Colón

2:30 p.m.: Banfield vs. Newell’s

5 p.m.: Platense vs. Godoy Cruz

7:30 p.m.: Racing vs. Huracán



STAR +

7:45 am.: final femenina de Roland Garros

11 a.m.: Uefa Nations League, Finlandia vs. Bosnia

11 a.m.: Lituania vs. Luxemburgo

12 m.: fútbol de Argentina, San Lorenzo vs. Independiente

2:30 p.m.: fútbol de Brasil, América vs. Cuiabá

5 p.m.: Paranaense vs. Santos

5 p.m.: fútbol de Argentina, Patronato vs. Vélez



DIRECTV

CANAL RCN

SEÑAL COLOMBIA

