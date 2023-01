WIN SPORTS +

3:10 p.m.: Envigado vs. La Equidad

5:20 p.m.: Huila vs. Bucaramanga

ESPN

8 a.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Mallorca

10:15 a.m.: Girona vs. Barcelona

12:30 p.m.: fútbol de Francia, Bayern Múnich vs. Eintracht

3 p.m.: fútbol de Francia, Marsella vs. Mónaco



ESPN 3

9 a.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Torino

4 p.m.: etapa de la Vuelta a San Juan

12:30 p.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Elche



DIRECTV

3 p.m.: fútbol de España, Getafe vs. Betis



ESPN 2

12 m.: fútbol de Italia, Cremonese vs. Milan

10:30 .m.: NBA, Boston vs. Los Ángeles Lakers



STAR +

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Sampdoria



CARACOL TV

7:30 a.m.: amistoso, Estados Unidos vs. Colombia



ESPN EXTRA

3 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Denver





