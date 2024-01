Programación deportiva para el sábado 27 de enero

WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Santa Fe vs. Envigado

6:10 p.m.: Jaguares vs. La Equidad

8:20 p.m.: Pereira vs. Medellín

ESPN

3 a.m.: final femenina del Abierto de Australia

8 a.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Rayo Vallecano

12:30 p.m.: Barcelona vs. Villarreal

5 p.m.: fútbol de Argentina, Platense vs. Boca Juniors



DIRECTV

10:15 a.m.: fútbol de España, Las Palmas vs. Real Madrid

3 p.m.: preolímpico de fútbol, Paraguay vs. Perú

6 p.m.: Uruguay vs. Chile



ESPN 3

9 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Udinese



ESPN 2

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Augsburg vs. Bayern Múnich

12 m.: Fútbol de Italia, Juventus vs. Empoli

3 p.m.: NBA, Knicks vs. Heat

5:30 p.m.: Denver vs. Filadelfia

8:30 p.m.: Golden State vs. LA Lakers



STAR +

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Fulham vs. Newcastle

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Bolonia



