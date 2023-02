WIN SPORTS +

2 p.m.: Primera B. Quindío vs. Fortaleza

4 p.m.: fútbol colombiano, Junior vs. La Equidad

6:10 p.m.: Jaguares vs. Pereira

8:20 p.m.: América vs. Envigado



ESPN

8 a.m.: fútbol de España, Español vs. Mallorca

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Leicester vs. Arsenal

12.30 p.m.: Bournemounth vs. Manchester City

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, Vélez vs. Boca



DIRECTV

10:15 p.m.: fútbol de España, Cádiz vs. Rayo vallecano

12:30 p.m.: Real Madrid vs. Atlético de Madrid

3 p.m.: Valencia vs. Real Sociedad



ESPN 2

12 m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Nápoles



STAR +

9:30 a.m.: fútbol de Alemania, Leipzig vs. Eintracht

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, West Ham vs. Nottingamh

10 a.m.: Everton vs. Aston Villa

10 a.m.: Leeds vs. Southampton

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Lecce vs. Sassuolo

2:45 p.m.: Crystal Palace vs. Liverpool





TYC

5.15 p.m.: fútbol de Argentina, Talleres vs. Platense



ESPN 3

8:30 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Boston