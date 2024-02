Programación deportiva para el sábado 24 de febrero

WIN SPORTS +

3.30 p.m.: Primera B, Orsomarso vs. Cúcuta

6:10 p.m.: fútbol colombiano, Alianza Petrolera vs. Medellín

8:20 p.m.: Patriotas vs. Millonarios

STAR +

9 a.m.: fútbol de Italia, Sassuolo vs. Empoli

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchetser Unitd vs. Fulham

10 a.m.: Aston Villa vs. Nottingham

10 a.m.: Brighton vs. Everton

12 m.: fútbol de Italia, Salernitana vs. Monza

12:30 p.m.: fútbol de Inglatertra, Bournemouht vs. Manchester City

12:45 p.m.: fútbol de Italia, Génova vs. Udinese

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Newcastle



ESPN 2

10 a.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Getafe

8:30 p.m.: NBA, Knicks vs. Boston



DIRECTV

8:30 a.m.: etapa de O Gran Camiño



CLARA SPORTS

8 a.m: Copa Mundo de Gimnasia



ESPN

10 p.m.: Copa Oro, Colombia vs. Brasil



