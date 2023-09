WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Chicó vs. Aguilas

8:20 p.m.: América vs. Nacional

WIN SPORTS

6 p.m.: primera B, Real Cartagena vs. Quindío



ESPN

7 a.m.: fútbol de España, Girona vs. Mallorca

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Nottingham

11:30 a.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Celta

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Burnley vs. Manchester United

4:30 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Lanús



DIRECTV

9:15 a.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Sevilla



ESPN 3

8 am.: fútbol de Italia, Milan vs. Hellas

11 a.m.: Sassuolo vs. Juventus

3 p.m.: Copa Laver de Tenis



STAR +

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Monza

11:50 p.m.: Fórmula 1, Gran Premio de Japón



ESPN 2

8.30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayern Mpúnich vs. Bochum



TYC

2 p.m.: fútbol de Argentina, Gimnasia vs. Rosario

7 p.m.: Huracán vs. Vélez



Deportes