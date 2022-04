WIN SPORTS

11 a.m.: fútbol femenino, Santa Fe vs, Junior

2 p.m.: Primera B, Orsomarso vs. Bogotá

WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Medellín

6:05 p.m.: Nacional vs. Once Caldas

8:10 p.m.: Unión Magdalena vs. Junior



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Manchester United

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Watford

11:30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Bourussia Dortmund



ESPN 2

11 a.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Roma

6:30 p.m.: NBA, Brooklyn vs. Boston

9 p.m.: Minnesota vs. Memphis



STAR +

9 a.m.: Norwich vs. Newcastle

9 a.m.: Leicester vs. Aston Villa

11:30 a.m.: Brentford vs. Tottenham

8 a.m.: fútbol de Italia, Torino vs. Spezia

8 a.m.: Venezia vs. Atalanta

11:20 p.m.: fútbol de Alemania, Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim

2 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Lens

9:15 a.m.: Fórmula 1, sprint GP de Italia

12 m. NBA, Toronto vs. Filadelfia



CLARO SPORTS

5 p.m.: fútbol de México, Pachuca vs. Indiana

9 p.m.: Chivas vs. Pumas





Deportes