WIN SPORTS +

4.10 p.m.: fútbol colombiano, Aguilas Doradas vs. Nacional

6:20 p.m.: Unión Magdalena vs. América

8:30 p.m.: Millonarios vs. Pereira



STAR +

2 p.m.: fútbol de Brasil, Flamengo vs. América

2 p.m.: Palmeiras vs. Fortaleza

7 p.m.: Gremio vs. Mineiro

9:30 p.m.: amistoso, Barcelona vs. Juventus



DIRECTV

7 a.m.: Mundial femenino, Dinamarca vs. China



TYC

1:30 p.m.: fútbol de Argentina, San Lorenzo vs. Argentinos

4 p.m.: Estudiantes vs. Belgrano

6:30 p.m.: Platense vs. Huracán



ESPN

6.20 a.m.: etapa del Tour de Francia



ESPN 3

8:55 a.m.: clasificación, GP de Hungría de Fórmula 1



ESPN 2

2 p.m.: clasificación de la IndyCar