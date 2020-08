Programación deportiva para el sábado 22 de agosto

FOX SPORTS

9 a.m.: amistoso, Everton vs. Blackpoll

11 a.m.: PSV vs. Eintracht Frankfurt

5 p.m.: MLS, LA FC vs. LA Galaxi

FOX SPORTS 2

3 p.m.: Grandes Ligas, Cerveceros vs. Piratas



ESPN 2

9 a.m.: amistoso, Salzburgo vs. Ajax



DIRECTV

Canal 610

2 p.m.: fútbol de Francia, Lille vs. Rennes



Canal 612

12 m.: NBA, Raptors vs. Nets

2:30 p.m.: Clippers vs. Mavericks



CANAL UNO

7 p.m.: fútbol de México, Tigres vs. Pumas

9 p.m.: América vs. Monterrey



ESPN

10 a.m:. jornada del ATP de Cincinnati



ESPN 3

5 p.m.: NBA, Rockets vs. Thunder

12 m. Golf, PGA Tour: The Northern Trust, tercera ronda.

7:30 p.m.: Lakers vs. Portland



Golf Latin América

2 p. m. Korn Ferry Tour: Nationwide Children's Hospital Championship, tercera ronda.



Deportes