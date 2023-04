WIN SPORTS

2 p.m.: fútbol colombiano, La Equidad vs. Huila

5 p.m.: fútbol femenino, Cali vs. Bucaramanga

WIN SPORTS +

4:10 p.m.: fútbol colombiano, Alianza Petrolera vs. Cali

5 p.m.: Medellín vs. Once Caldas

6:20 p.m.: Junior vs. Jaguares

8:30 p.m.: Santa Fe vs. Bucaramanga

DIRECTV

7 a.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Betis

11:30 a.m.: Valladolid vs. Girona



ESPN 2

2 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Celta



ESPN EXTRA

6.30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Fulham vs. Leeds

10:30 a.m.: Manchester City vs. Sheffield

1:30 p.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Rayo Vallecano

4:30 p.m.: fútbol de Brasil, Sao paulo vs. América



STAR +

8 a.m.: fútbol de Italia, Salernitana vs. Sassuolo

9 a.m.: Leicester vs. Wolves

9 a.m.: Brentford vs. Aston Villa

9 a.m.: Cristal Palace vs. Everton

12 m.: NBA, Brooklin vs. Filadelfia



ESPN 2

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Nottingham

11 a.m.: fútbol de Italia, Lazio vs. Torino



TYC

1:30 p.m.: fútbol de Argentina, Lanús vs. Sarmiento

6.30 p.m.: Belgrano vs. Newell’s



ESPN 3

9 p.m.: NBA, Lakers vs. Memphis



