WIN SPORTS +

5 p.m.: fútbol colombiano, pasto vs. Nacional

8 p.m.: Medellín vs. Millonarios

DIRECTV

7 a.m.: etapa del Giro de Italia

7 a.m.: fútbol de España, Girona vs. Villarreal

9:15 a.m.: Athletic vs. Celta

11:30 a.m.: Getafe vs. Elche

2 p.m.: Barcelona vs. Real Sociedad



STAR +

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Aston Villa

9 a.m.: Fulham vs. Crystal Palace

9 a.m.: Bournemounht vs. Manchester United

11 a.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Hellas

4:40 p.m.: fútbol de Brasil, Sao Paulo vs. Vasco da gama





ESPN

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Wolves vs. Everton

11.30 a.m.: Nottingham vs. Arsenal



ESPN 4

11.30 a.m.: fútbol de Alemania, Bayern Múnich vs. Leipzig



CARACOL

4 p.m.: Mundial Sub-20, Argentina vs. Uzbequistán



CANAL RCN

4 p.m.: Mundial Sub-20, Argentina vs. Uzbequistán