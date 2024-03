Programación deportiva para el sábado 2 de marzo

WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. La Equidad

6.10 p.m.: Pereira vs. América

8:20 p.m.: Junior vs. Nacional

ESPN

8 a.m.: fútbol de España, Sevilla vs. Real Sociedad

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Nottingham vs. Liverpool

3 p.m.: fútbol de España, Valencia vs. Real Madrid



STAR +

9:45 a.m.: Fórmula 1, GP de Baréin

10 a.m.: fúbol de Inglaterra, Tottenham vs. Crystal Palace

10 a.m.: Everton vs. West Ham

10 a.m.: Brentford vs. Chelsea

7 p.m.: Copa Oro, Canadá vs. Costa Rica

10:15 p.m.: Brasil vs. Argentina



ESPN 3

10 a.m.: ATP 500 de Dubai



ESPN 4

9:50 p.m.: ATP 500 de Acapulco



ESPN 2

8.30 p.m.: NBA, Lakers vs. Nuggets



DIRECTV

6 a.m. Strade Bianche, carrera de las damas

8 a.m.: Strade Bianche, prueba de los hombres



