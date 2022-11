CANAL CARACOL

8 p.m.: amistoso, Colombia vs. Paraguay

STAR +

2:30 p.m.: partido amistoso, Colo Colo vs. Betis

12:30 p.m.: fútbol de España, Tenerife vs. Huesca



ESPN 2

2 a.m.: DP World Tour Championship de Golf

8:55 a.m.: clasificación del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

8 p.m.: NBA, Portland vs. Utah



ESPN 3

5:25 a.m.: práctica del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

7:15 a.m.: práctica del GP de Abu Dhabi de Fórmula 1

3 p.m.: jornada del ATP Tour Finales



NBA

Canal 675

6 p.m.: Toronto vs. Utah



CANAL

676

10:30 p.m.: San Antonio vs. Clippers LA



Deportes