WIN SPORT S+

4 p.m.: fútbol colombiano, Pereira vs. Jaguares

6:10 p.m.: Unión Magdalena vs. Santa Fe

8:20 p.m.: La Equidad vs. Junior

DIRECTV

10 a.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Celta

12:30 p.m.: Almería vs. Real Madrid



STAR +

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Liverpool vs. Bournemouth

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Empoli vs. Hellas

1:45 p.m.: Genova vs. Fiorentina

1:45 p.m.: Inter vs. Monza

2 p.m.: fútbol, de Brasil, Sao Paulo vs. Botafogo

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Newcastle

10 a.m.: WTA de Cincinnati



CLARO SPORTS

8 a.m.: etapa de la Vuelta a Burgos



ESPN 2

2 p.m.: ATP de Cincinnati



ESPN 3

2 p.m.: fútbol de Brasil, Internacional vs. Fortaleza

7 p.m.: Cruzeiro vs. Corinthians



Deportes