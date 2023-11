Programación deportiva para el sábado 18 de noviembre

WIN SPORTS +

5 p.m.: fútbol colombiano, Aguilas vs. Tolima

7:30 p.m.: Junior vs. Cali

ESPN

9 a.m.: eliminatoria Eurocopa, Armenia vs. Gales

2:45 p.m.: amistoso, Alemania vs. Turquía



STAR +

12 m.: eliminatoria Eurocopa, Bielorrusia vs. Andorra

2:45 p.m.: Francia vs. Gibraltar

4:30 p.m.: fútbol de Brasil, Fortaleza vs. Cruzeiro



ESPN EXTRA

2:45 p.m.: eliminatoria Eurocopa, Holanda vs. Irlanda



DIRECTV

4 a.m.: Mundial Sub-17, Alemania vs. Venezuela

4 a.m.: Nueva Zelanda vs. México

7 a.m.: Estados Unidos vs. Francia



