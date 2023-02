WIN SPORTS +

3 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Petrolera

4:10 p.m.: Medellín vs. América

6:20 p.m.: Millonarios vs. Jaguares

8.30 p.m.: Pasto vs. Junior

ESPN 2

8 a.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Celta

10:15 p.m.: Betis vs. Valladolid

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Inter vs. Udinese

12:30 p.m.: fútbol de Alemania, Eintracht vs. Werder Bremen



DIRECTV

7:30 a.m.: Vuelta a Andalucía

11 a.m.: Vuelta al Algarve

12.30 p.m.: fútbol de España, Mallorca vs. Villarreal

3 p.m.: Osasuna vs. Real Madrid



STAR +

9 a.m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Boloña

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Everton vs. Leeds

10 a.m.: Chelsea vs. Southampton

10 a.m.: Nottingham vs. Manchester City

12 m.: fútbol de Italia, Monza vs. Milan



ESPN

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Aston Villa vs. Arsenal

10 a.m.: Brighton vs. Fulham

12:30 p.m.: Newcastle vs. Liverpool



Deportes