WIN SPORTS

11 a.m.: jornada de la Copa Davis

2 p.m.: fútbol colombiano, Envigado vs. Cortuluá

4:05 p.m.: Tolima vs. Once Caldas

6.10 p.m.: Unión Magdalena vs. Jaguares

8:15 p.m.: Primera B, Tigres vs. Boca Juniors de Cali

DIRECTV

Canal 610 o 619

7 a.m.: fútbol de España, Mallorca vs. Almería

9:15 a.m.: Barcelona vs. Elche

2 p.m.: Athletic vs. Rayo Vallecano



ESPN 2

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Augsburg vs. Bayern Múnich

11:30 a.m.: fútbol de España, Valencia vs. Celta



ESPN 3

8 a.m.: fútbol de Italia, Bolonia vs. Empoli



STAR +

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Stuttgart vs. Eintracht

11 a.m.: fútbol de Italia, Spezia vs. Sampdoria

2 p.m.: fútbol, de Brasil, Avaí vs. Mineiro

5 p.m.: Botafogo vs. Coritiba



ESPN EXTRA

1:45 p.m.: fútbol de Italia, Torino vs. Sassuolo



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Wolves vs. Manchester City

9 a.m.: Newcastle vs. Bournemouth

11:30 a.m.: Tottenham vs. Leicester



Deportes