WIN SPORTS +

5:15 p.m.: fútbol colombiano, América vs. Chicó

5:15 p.m.: Millonarios vs. Medellín

8 p.m.: Nacional vs. Pasto

8 p.m.: Aguilas Doradas vs. Alianza Petrolera

ESPN

8 a.m.: eliminatoria Eurocopa 2024, Lituania vs. Bulgaria

1:45 p.m.: Bélgica vs. Austria

7 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Defensa y Justicia



STAR +

1.30 p.m.: fútbol de Argentina, Unión Santa Fe vs. Lanús



ESPN 3

2:55 p.m.: Clasificación del GP de Canadá de Fórmula 1



DIRECTV

7:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Suiza



ESPN 2

2 p.m.: jornada del US Open Championship de Golf



