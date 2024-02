Programación deportiva para el sábado 17 de febrero

WIN SPORTS +

6:05 p.m.: fútbol colombiano, Medellín vs. Fortaleza

8:15 p.m.: Pereira vs. Santa Fe

DIRECTV

8 a.m.: fútbol de España, Atlético de Madrid vs. Las Palmas

10:15 a.m.. Osasuna vs. Cádiz

12:30 p.m.: Celta vs. Barcelona



STAR +

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Brentford vs. Liverpool

9 a.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Génova

10 a.m.: fútbol de Inglaterra, Tottenham vs. Wolves

10 a.m.. Fulham vs. Aston Villa

10 a.m.: Burnley vs. Arsenal

12 m.: fútbol de Italia, Hellas vs. Juventus

12:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Chelsea

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Atalanta vs. Sassuolo



ESPN 3

3 p.m.: The Genesis Invitational de Golf

10:30 p.m.: NBA All Star



