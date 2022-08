WIN SPORTS

3:15 p.m.: fútbol colombiano, Cortuluá vs. Alianza Petrolera

WIN SPORTS +

5:30: fútbol colombiano, Santa Fe vs. Tolima. 7:45 p.m.: Junior vs. Medellín



DIRECTV

Canal 610 o 619

10 a. m: fútbol de España, Celta vs. Español.

12 m.: Mundial Femenino Sub-20, Alemania vs. Nueva Zelanda

3 p.m.: Brasil vs. Australia

6 p.m.: México vs. Colombia

9 p.m.: Costa Rica vs. España



ESPN

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Aston Villa vs. Everton.

9 a.m.: Manchester City vs. Bournemounth.

11:30 a.m.: Brentford vs. Manchester United.

12 m.: fútbol de España, Valladolid vs. Villarreal

2 p.m.: Barcelona vs. Rayo Vallecano.

6:30 p.m.: fútbol de Argentina, River Plate vs. Newell's



ESPN 2

8:30 a.m.: fútbol de Alemania, Herta vs. Eintracht.

11:30 a.m.: fútbol de Italia, Milan vs. Udinese



STAR +

9 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Leicester.

11 a.m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Atalanta.

1:45 p.m.: Lecce vs. Inter.

2 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Montpellier.

7 p.m.: fútbol de Brasil, Botafogo vs. Atlético GO



TYC

1:30 p.m.: fútbol de Argentina, Rosario vs. Barracas



ESPN 3

2 p.m.: jornada del TP de Montreal



CANAL RCN

10:30 a.m: etapa de la Vuelta a Colombia femenina



SEÑAL COLOMBIA

Deportes