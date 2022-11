WIN SPORTS +

7 p.m.: fútbol colombiano, Águilas Doradas vs. Medellín

ESPN 2

9 a.m.: fútbol de Italia, Nápoles vs. Udinese

7:30 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Atlanta



ESPN 3

12 m.: fútbol de Italia, Sampdoria vs. Lecce

2:25 p.m.: Fórmula 1, sprint del GP de Brasil



STAR +

10 a.m.: fútbol de Iglaterra, West Ham vs. Leicester

10 a.m.: Liverpool vs. Southampton

10 a.m.: Bournemounth vs. Everton

12:30 p.m.: Newcastle vs. Chelsea

12:30 p.m.: fútbol de Alemania, Schalke vs. Bayern Múnich

2 p.m.: fútbol de Brasil, Flamengo vs. Avaí

2:45 p.m.: fútbol de Italia, Boloña vs. Sassuolo



ESPN

7:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester City vs. Brentford

2:45 p.m.: Wolves vs. Arsenal

DIRECTV

4 p.m.: Copa del Rey, Almazán vs. Atlético de Madrid



