WIN SPORTS

2. P.m.: Primera B, Real Soacha vs. Real Cartagena

WIN SPORTS +

4.10 p.m.: fútbol colombiano, Santa Fe vs. La Equidad

6:20 p.m.: Junior vs. Pasto

8:30 p.m.: Once Caldas vs. Pereira



DIRECTV

10 a.m.: fútbol de España, Real Sociedad vs. Girona

12.30 p.m.: las Palmas vs. Mallorca

2.30 p.m.: Athletic vs. Real Madrid



STAR +

6:30 a.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Nottingham

9 a.m.: Everton vs. Fulham

9 a.m.: Brighton vs. Luton Town

11:30 a.m.: Newcastle vs. Aston Villa

12 m: ATYP de Montreal

12 m: Grandes Ligas, Bravos vs. Mets

2 p.m.: fútbol de Francia, PSG vs. Lorient

7 p.m.: fútbol de Brasil, Botafogo vs. Internacional



ESPN 2

1.30 p.m.: ATP de Toronto

6:30 ATP de Toronto