WIN SPORTS

4 p.m.: Primera B, Fortaleza vs. Tigres

WIN SPORTS +

8 p. m. fútbol colombiano, Cali vs. Pereira



ESPN 2

5 p.m.: Copa Libertadores, Huracán vs. Boston River

7:30 p.m.: Mineiro vs. Carabobo

10 p.m.: NBA, Portland vs. Nueva Orleans



ESPN

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Arsenal vs. Everton

7 p.m.: Copa Libertadores, Medellín vs. El Nacional



STAR +

2:45 p.m.: fútbol de Inglaterra, Manchester United vs. West Ham

3 p.m.: Liverpool vs. Wolves



DIRECTV

3 p.m.: fútbol de España, Osasuna vs. Athletic



ESPN 4

7 p.m.: fútbol de Argentina, Boca Juniors vs. Patronato



ESPN 3

7:30 p.m.: NBA, Boston vs. Cleveland



