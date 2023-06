FOX SPORTS 2

5 p.m.: Copa Libertadores, Argentinos Juniors vs. Liverpool

7:30 p.m.: Palmeiras vs. Barcelona



ESPN

5 p.m.: Copa Libertadores, Nacional vs. Internacional

7 p.m.: Aucas vs. Ñublense



ESPN 4

7:55 a.m.: etapa del Criterium Dauphiné

7:30 p.m.: Copa Libertadores, River Plate vs. Fluminense

9 p.m.: The Strongest vs. Sporting Cristal



DIRECTV

7 p.m.: Copa Suramericana, Estudiantes vs. Bragantino

7 p.m.: Blooming vs. Audax



ESPN 2

4 a.m.: jornada de Roland Garros



ESPN 3

1:30 p.m.: jornada de Roland Garros



Deportes