ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, Real Madrid vs. Manchester City

5 p.m.: Copa Libertadores, Colón vs. Cerro Porteño

7 p.m.: Cali vs. Cortinthians

9 p.m.: Tolima vs. Independiente del Valle

ESPN 2

5 p.m.: Copa Libertadores, Talleres de Córdoba vs. Flamengo

7 p.m.: Always Ready vs. Boca Juniors

9 p.m.: Sporting Cristal vs. Católica



FOX SPORTS 3

7 p.m.: Copa Libertadores, Olimpia vs. Peñarol



DIRECTV

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Antofagasta vs. Quito

5:15 p.m.: Metropolitanos vs. Montevideo

7:30 p.m.: Fluminense vs. Junior

7:30 p.m.: Barcelona vs. Lanús



STAR +

9 p.m.: Grandes Ligas, Dodgers vs. Gigantes



ESPN 4

5:15 p.m.: Copa Suramericana, Atlético GO vs. Defensa y Justicia



ESPN 3

10 a.m.: jornada del ATP de Madrid

1 p.m.: jornada del ATP de Madrid



CANAL RCN

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta de la Juventud



