DIRECTV

10 a.m.: Mundial de Qatar, Australia vs. Dinamarca

10 a.m.: Túnez vs. Francia

2 p.m.: Polonia vs. Argentina

2 p.m.: Arabia Saudí vs. México

CANAL RCN

CANAL CARACOL

WIN SPORTS +

6:30 p.m.: fútbol colombiano, Pasto vs. Medellín

6:30 p.m.: América vs. Águilas Doradas

8:35 p.m.: Junior vs. Pereira

8:35 p.m.: Santa Fe vs. Millonarios



STAR +

2:45 p.m.: TACA de Portugal, Sporting vs. Farense

3 p.m.: fútbol de España, Tenerife vs. Real Oviedo



ESPN 2

9 p.m.: temporada regular de la NBA, Filadelfia vs. Chicago



NBA

Canal 675

7:30 p.m.: temporada regular, Miami vs. Boston

10:30 p.m.: Portland vs. LA Lakers



Canal 676

7.30 p.m.: Milwaukee vs. Nueva York



Deportes