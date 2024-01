Programación deportiva para el miércoles 3 de enero

DIRECTV

11 a.m.: fútbol de España, Granada vs. Cádiz

1:15 p.m.: Real Madrid vs. Mallorca

ESPN 2

1:15 p.m.: fútbol de España, Celta vs. Betis

3:30 p.m.: Girona vs. Atlético de Madrid

8:30 p.m.: NBA, Lakers de Los Ángeles vs. Heat de Miami



STAR +

5 a.m.: jornada del ATP 250 de Brisbane

12 m.: Copa Italia, Atalanta vs. Sassuolo

3 p.m.: Roma vs. Cremonese

11 p.m.: jornada del ATP 250 de Brisbane



Deportes