ESPN 2

5 a.m.: jornada del torneo de Wimbledon

5:15 p.m.: Copa Libertadores, talleres de Córdoba vs. Colón

7:30 p.m.: Vélez vs. River Plate

ESPN

11:30 a.m.: presentación de equipos del Tour de Francia

5:15 p.m.: Copa Libertadores, Cerro Porteño vs. Palmeiras

7:30 p.m.: Tolima vs. Flamengo



ESPN 3

5:15 p.m.: Copa Suramericana, The Strongest vs. Ceará



DIRECTV

Canal 610 o 619

7:30 p.m.: Copa Suramericana, Cali vs. Melgar

7:30 p.m.: Táchira vs. Santos



TYC

4:05 p.m.: fútbol de Argentina, Aldosivi vs. Newell’s

7:30 p.m.: Gimnasia vs. Flandria



ESPN EXTRA

3 a.m.: jornada del torneo de Wimbledon

8:30 p.m.: Grandes ligas, Angelinos vs. Medias Blancas



Deportes