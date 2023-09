ESPN

2 P. M.: fútbol de Inglaterra, Newcastle vs. Manchester City

5 P. M.: Copa Suramericana, LDU de Quito vs. Defensa y Justicia

7 P. M.: Copa Libertadores, Fluminense vs. Internacional

STAR +

1:45P. M.: Liverpool vs. Leicester City

1:45 P. M.: Chelsea vs. Brighton

5 P. M.: fútbol de Brasil, São Paulo vs. Coritiba



DIRECTV

12 P. M.: fútbol de España, Real Madrid vs. Las Palmas



Deportes