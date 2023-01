WIN SPORTS +

3:10 p.m.: fútbol colombiano, Unión Magdalena vs. Huila

5:20 p.m.: Aguilas vs. Junior



STAR +

2.30 p.m.: fútbol de Alemania, Fruiburgo vs. Eintracht

2:30 p.m.: Werder Bremen vs. Unión Berlin

2:45 p.m.: Allianz Cup, Porto vs. Academia

7:15 p.m.: amistoso, Barcelona vs. Dallas



DIRECTV

3 p.m.: fútbol de España, Barcelona vs. Real Sociedad

4 p.m.: Osasuna vs. Sevilla



ESPN

3 p.m.: fútbol de Inglaterra, Nottingham vs. Manchester United



ESPN 2

3.30 a.m.: jornada del Abierto de Australia

7:30 p.m.: NBA, Filadelfia vs. Brooklin

10 p.m.: Golden State vs. Memphis



