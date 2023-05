WIN SPORTS

7:30 p.m.: primera B, Real Cartagena vs. Quindío



FOX SPORTS 2

5 p.m.: Copa Libertadores, Cerro Porteño vs. Palmeiras

7:30 p.m.: Ñuslense vs. Flamengo



ESPN

5 p.m.: Copa Libertadores, Patronato vs. Olimpia

7 p.m.: Pereira vs. Boca Juniors

9 p.m.: Melgar vs. Nacional



ESPN 2

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Brighton vs. Manchester City

5 p.m.: Copa Suramericana, Liverpool vs. Independiente



DIRECTV

7 a.m.: etapa del Giro de Italia

12.30 p.m.: fútbol de España, Real Madrid vs. Rayo Vallecano

1 p.m.: Mundial Sub-20, Italia vs. Nigeria

1 p.m.: Senegal vs. Israel

4 p.m.: Brasil vs. República Dominicana

4 p.m.: Japón vs. Colombia

5 p.m.: Copa Suramericana, Fortaleza vs. San Lorenzo

7 p.m.: Tigre vs. Tolima



CANAL CARACOL

4 p.m.: Mundial Sub-20, Japón vs. Colombia



CANAL RCN

4 p.m.: Mundial Sub-20, Japón vs. Colombia





Deportes