WIN SPORTS +

4 p.m.: fútbol colombiano, Chicó vs. Junior

6:10 p.m.: Aguilas vs. América

8:20 p.m.: Nacional vs. Santa Fe

ESPN

11:45 a.m.: Liga de Campeones, Real Madrid vs. Unión Berlin

2 p.m.: Real Sociedad vs. Inter

7:20 p.m.: fútbol de Brasil, Fluminense vs. Cruzeiro

7 p.m.: fútbol de Argentina, Racing vs. Nellwe’s



FOX SPORTS 2

2 p.m.: Liga de Campeones, Arsenal vs. PSV



ESPN 2

4:30 a.m.: Preolímpico de voleibol, Italia vs. Colombia

11:45 a.m.: Liga de Campeones, Galatasaray vs. Kobenhavn



ESPN 3

2 p.m.: Liga de Campeones, Braga vs. Nápoles



TYC

2 p.m.: fútbol de Argentina, Defensa y justicia vs. Tigre

4:30 p.m.: Estudiantes vs. San Lorenzo

7 p.m.: Instituto vs. Colón



STAR +

2 p.m.: fútbol de Inglaterra, Norwich vs. Leicester

5:30 p.m.: fútbol de Brasil, Sao Paulo vs. Fortaleza

5 p.m.: Goias vs. Flamengo vs.





Deportes