WIN SPORTS +

8 p.m.: fútbol colombiano, Nacional vs. Millonarios

CANAL CARACOL HD2

7:30 p.m.: amistoso femenino, Colombia vs. Panamá



CANAL RCN

10:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Colombia

STAR +

5 p.m.: fútbol de Brasil, Cruzeiro vs. Fortaleza

5 p.m.: Sao Paulo vs. Paranaense

7:30 p.m.: Bahía vs. Palmeiras

7:30 p.m.: Fluminense vs. Mineiro



ESPN 3

6 p.m.: fútbol de Brasil, Santos vs. Corinthians



ESPN 2

1:50 p.m.: Liga de Naciones de Voleibol, Argentina vs. Francia



Deportes