DIRECTV

10 a.m.: sorteó de la Copa Libertadores y Suramericana.

1 p.m.: Copa del Rey, Numancia vs. Gijón

1 p.m.: Saguntino vs. Rayo vallecano

3 p.m.: Coria vs. Real Sociedad

3 p.m.: Arnedo vs. Osasuna

STAR +

1:45 p.m.: Carabao Cup, Blackburn vs. Nottingham

1:45 p.m.: Charlton vs. Brighton

3 p.m.: Manchester United vs. Burnley

2:45 p.m.: Copa de Bélgica, Genk vs. Anderlecht

3:45 p.m.: Allianz Cup, Porto vs. Gil Vicente



ESPN 2

2 p.m.: NBA, Nets vs. Warriors



NBA

Canal 675

7:30 p.m.; Bulls vs. Hawks

10 p.m.: Raptors vs. Knicks



Canal 676

8p.m.: Mavericks vs. Timberwolves



Deportes