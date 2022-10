WIN SPORTS +

6:00 p.m.: fútbol colombiano, Millonarios vs. Pereira

8:05 p.m.: Medellín vs. Bucaramanga

DIRECTV

Canal 610 o 619

12 m.: fútbol de España, Valladolid vs. Celta

1 p.m.: Real Sociedad vs. Mallorca

5:15 p.m.: Copa Libertadores Femenina, Cali vs. Always



ESPN 2

12 m: fútbol de España, Cadiz vs. Betis

2 p.m.: Elche vs. Real Madrid



STAR +

8 a.m.: Copa de Italia, Spezia vs. Brescia

11 a.m.: Parma vs. Vari

1:30 p.m.: fútbol de Inglaterra, Newcastle vs. Everton

1:30 p.m.: Liverpool vs. West Ham

1:30 p.m.: Brentford vs. Chelsea

3 p.m.: fútbol de Argentina, Gimnasia vs. Boca Juniors

6:30 p.m.: NBA, Boston vs. Filadelfia

9 p.m.: Golden State vs. Lakers



TYC

7.30 p.m.: fútbol de Argentina, Talleres vs. Unión Santa Fe



Deportes