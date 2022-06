CLARO SPORTS

7:30 a.m.: Ciclismo, Tour de Eslovenia



WIN SPORTS +

6 p.m.: fútbol colombiano, Bucaramanga vs. Millonarios

8:05 p.m.: Nacional vs. Junior

STAR +

2:30 p.m.: fútbol de Argentina, Banfield vs. Central Córdoba

5 p.m.: fútbol de Brasil, Bragantino vs. Coritiba

5 p.m.: Ceará vs. Mineiro

6:30 p.m.: Flamengo vs. Cuiabá

7:30 p.m.: Paranaense vs. Corinthians



TYC

12 m.: fútbol de Argentina, Barracas vs. Unión de Santa Fe

2:30 p.m.: Tucumán vs. Lanús



ESPN

5 p.m.: fútbol de Argentina, Colón vs. River Plate

7:30 p.m.: Boca Juniors vs. Tigre



DIRECTV

8:30 a.m.: etapa de la Vuelta a Suiza

MLB

Canal 680

6 p.m.: Tampa Bay vs. Yankees de NY

Canal 681

6 p.m.: Atlanta vs. Washington



