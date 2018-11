Programación deportiva para el miércoles 14 de noviembre

WIN SPORTS

6 p.m.: Primera B, Cúcuta vs. Llaneros

8 p.m.: Liga colombiana, Medellín vs. Bucaramanga

CANAL RCN

8 p.m.: Liga colombiana, Santa Fe vs. Tolima.



CANAL CARACOL HD2

5 p.m.: Mundial Femenino Sub-17, Colombia vs. Canadá.



ESPN

7 a.m.: Jornada del Masters de Londres de Tenis.

8 p.m.: NBA, Pelicans vs. Nueva Orleans.

10:30 p.m.: Trail Blazers vs. Lakers.



DIRECTV

610

1 p.m.: Partido amistoso, Suiza vs. Catar.

615

5 p.m.: Mundial Femenino Sub-17, Colombia vs. Canadá.

644

7 p.m.: NBA, Washington vs. Cleveland



Deportes