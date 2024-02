Programación deportiva para el miércoles 14 de febrero

WIN SPORTS +

6:10 p.m.: fútbol colombiano, Once Caldas vs. Patriotas

8:20 p.m.: Chico vs. Medellín



ESPN

3 p.m.: Liga de Campeones, PSG vs. Real Sociedad

7:30 p.m.: Copa Libertadores, Melgar vs. Club Aurora



STAR +

1 p.m.: fútbol de Italia, Bolonia vs. Fiorentina

3 p.m.: fútbol de Argentina. Sarmiento vs. Lanús

5:15 p.m.: Boca Juniors vs. Central Córdoba



ESPN 2

3 p.m.: Liga de Campeones, Lazio vs. Bayern Múnich

7:30 p.m.: fútbol de Argentina, Tucumán vs. River Plate

10 p.m.: NBA, Golden State vs. Clippers



TYC

3 p.m.: fútbol de Argentina, Tigre vs. Defensa y Justicia



ESPN 3

7:30 p.m.: NBA, Cleveland vs. Chicago



Deportes